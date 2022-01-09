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Биатлон. Украинцы оказались за пределами топ-20 гонки-преследования в Оберхофе

Новина українською →
Оберхоф, Воскресенье 09 января 2022 14:11
Биатлон. Украинцы оказались за пределами топ-20 гонки-преследования в Оберхофе Фото: лучшим среди украинцев став Богдан Цимбал с (biathlon.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В немецком Оберхофе состоялась последняя мужская гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону. Украинские биатлонисты не смогли зацепиться за топ-20 в преследовании.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Первым среди украинцев стартовал Богдан Цимбал, который показал 19-й результат в спринте и имел минуту и пять секунд отставания от лидера. Он допустил лишь один промах и потерял на финише четыре позиции, завершив гонку на 23-м месте. Антон Дудченко сохранил свою позицию и финишировал 26-м с двумя промахами. У капитана мужской сборной Дмитрия Пидручного явно не пошла стрельба - аж 6 штрафных кругов. Несмотря на это он смог улучшить свою позицию и пришел на финиш 38-м - плюс шесть позиций.

Таким образом все украинские биатлонисты попали в зачетную зону. Цимбал заработал 18 очков, Дудченко - 15, Пидручный - 3.

Победу одержал француз Кантен Фийон Майе. Он воспользовался осечкой россиянина Александра Логинова, который до последнего огневого рубежа шел с 48-секундным преимуществом, но допустил аж три промаха. Второе место у шведа Себастьяна Самуэльссона, третий - представитель Норвегии Тарье Бе.

Результаты:

1. Кантен Фийон Майе (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+0) +9,9

3. Тарьей Бе (0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:29,8

В 15:45 состоится женская гонка-преследование. Украину будут представлять Валентина Семеренко (13-е место на старте), Юлия Джима (21) и Дарья Блашко (31).

Напомним, вчера в одиночной смешанной эстафете Артем Тищенко и Дарья Блашко принесли Украине первую медаль биатлонного сезона - они стали третьими.

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