Биатлон. Украинки не смогли показать хорошие результаты в первом масс-старте сезона

Изначально в масс-старте должна была выступать лишь Билосюк, но из-за отказа от гонки сразу пяти биатлонисток, в тридцатку попали также Блашко и Джима. Однако удачной эту гонку для украинок назвать нельзя.

Лучший результат среди украинок у Блашко, которая на каждом из рубежей допустила по одному промаху и финишировала 26-й. Джима абсолютно провалила последнюю стрельбу, допустив пять промахов. В целом она семь раз стреляла в "молоко" и финишировала 28-й. Билосюк накануне гонки сетовала на плохое состояние и как результат оказалась последней тридцатой при четырех промахах.

Победу одержала шведка Эльвира Эберг. Второе место у француженки Жюли Симон, третья - россиянка Кристина Резцова.

Также сегодня в 15:45 состоится мужской масс-старт. Украинцы в этой гонке выступать не будут. Отметим, это последний этап биатлонного Кубка мира в этом календарном году. Следующий этап пройдет 6-9 января в немецком Оберхофе.