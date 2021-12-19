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Биатлон. Украинки не смогли показать хорошие результаты в первом масс-старте сезона

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 19 декабря, во французском Анси состоялся первый масс-старт биатлонного сезона. В женской гонке участвовали сразу три украинки - Елена Билосюк, Дарья Блашко и Юлия Джима, но никто из них не смог показать успешные результаты.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Изначально в масс-старте должна была выступать лишь Билосюк, но из-за отказа от гонки сразу пяти биатлонисток, в тридцатку попали также Блашко и Джима. Однако удачной эту гонку для украинок назвать нельзя.

Лучший результат среди украинок у Блашко, которая на каждом из рубежей допустила по одному промаху и финишировала 26-й. Джима абсолютно провалила последнюю стрельбу, допустив пять промахов. В целом она семь раз стреляла в "молоко" и финишировала 28-й. Билосюк накануне гонки сетовала на плохое состояние и как результат оказалась последней тридцатой при четырех промахах.

Победу одержала шведка Эльвира Эберг. Второе место у француженки Жюли Симон, третья - россиянка Кристина Резцова.

Также сегодня в 15:45 состоится мужской масс-старт. Украинцы в этой гонке выступать не будут. Отметим, это последний этап биатлонного Кубка мира в этом календарном году. Следующий этап пройдет 6-9 января в немецком Оберхофе.

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Елена ПидгрушнаяБиатлон