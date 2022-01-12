Биатлон. Украинки остались за пределами топ-30 спринта шестого этапа Кубка мира

Сегодня, 12 января, в немецком Рупольдинге состоялась первая гонка шестого этапа биатлонного Кубка мира. По итогам женского спринта ни одна украинка не попала в топ-30, а в преследование смогли пробиться лишь трое - Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Все украинские биатлонистки показали хорошую стрельбу, однако значительно уступили лидерам ходом. В итоге лучшей среди представительниц Украины стала Юлия Джима, которая с одним промахом финишировала с 37-м результатом.
Ирина Петренко и вовсе отстрелялась "чисто", но ходом уступила почти две минуты лидеру и стала 41-й.
Еще одной украинкой, попавшей в топ-60 и завоевавшей право выступить в преследовании стала Валентина Семеренко. У нее один промах и 47-е место.
А вот Дарья Блашко и Анастасия Меркушина оказались в числе одних из худших - 82-е и 88-е места соответственно.
Победу в спринте одержала биатлонистка из Швеции Эльвира Эберг, второе место у норвежки Марте Ольсбю Ройселанд, третья - итальянка Доротея Вирер.
Результаты:
1. Эльвира Карин Эберг (0+0) 19:45,2
2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6
3. Доротея Вирер (0+0) +29,7
...
37. Юлия Джима (1+0) +1:45,8
41. Ирина Петренко (0+0) +1:56,5
47. Валентина Семеренко (1+0) +2:03,9
82. Дарья Блашко (1+0) +2:59,0
88. Анастасия Меркушина (1+1) +3:09,4
Завтра, в Рупольдинге, пройдет мужской спринт. Старт в 15:30 по Киеву. Транслироваться гонка будет на телеканале UA: Суспільне. В пятницу и в субботу пройдут женская и мужская классические эстафеты. В воскресенье шестой этап Кубка мира завершится гонками-преследованиями.