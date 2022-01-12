Биатлон. Украинки остались за пределами топ-30 спринта шестого этапа Кубка мира

Все украинские биатлонистки показали хорошую стрельбу, однако значительно уступили лидерам ходом. В итоге лучшей среди представительниц Украины стала Юлия Джима, которая с одним промахом финишировала с 37-м результатом.

Ирина Петренко и вовсе отстрелялась "чисто", но ходом уступила почти две минуты лидеру и стала 41-й.

Еще одной украинкой, попавшей в топ-60 и завоевавшей право выступить в преследовании стала Валентина Семеренко. У нее один промах и 47-е место.

А вот Дарья Блашко и Анастасия Меркушина оказались в числе одних из худших - 82-е и 88-е места соответственно.

Победу в спринте одержала биатлонистка из Швеции Эльвира Эберг, второе место у норвежки Марте Ольсбю Ройселанд, третья - итальянка Доротея Вирер.

Результаты:

1. Эльвира Карин Эберг (0+0) 19:45,2

2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6

3. Доротея Вирер (0+0) +29,7

...

37. Юлия Джима (1+0) +1:45,8

41. Ирина Петренко (0+0) +1:56,5

47. Валентина Семеренко (1+0) +2:03,9

82. Дарья Блашко (1+0) +2:59,0

88. Анастасия Меркушина (1+1) +3:09,4