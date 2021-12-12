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Биатлон. Украинка Билосюк завершила последнюю гонку третьего этапа Кубка мира в топ-15

Автор: Игорь Литвиненко

В Хохфильцене завершилась последняя биатлонная гонка третьего этапа Кубка мира. В женском преследовании украинка Елена Билосюк (Пидгрушна) смогла финишировать 13-е, при 24-м стартовом номере.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Билосюк провела гонку идеально, пройдя все четыре огневых рубежа без промахов. Она, к слову, стала единственной биатлонисткой в преследовании, кто не совершил ни одного промаха. Это позволило отыграть восемь секунд, по сравнению со стартовым отставанием - Билосюк стартовала 24-й спустя 1 минуту и 44 секунды после лидера белоруски Анны Солы.

Еще одна украинка Юлия Джима гонку провалила. У нее аж семь штрафных кругов и лишь 49-е место (+4:09.6). На старте она была 15-й.

Победу вырвала норвежка Марте Олсбу Ройселанд. Она стартовала с третьего места с 50 секундами отставания от Солы, однако на финише смогла обойти белоруску. Та стала второй. Третье место у шведки Эльвиры Эберг.

Результаты украинок:

13. Елена Билосюк (0+0+0+0) +1:36,8

49. Юлия Джима (3+0+2+2) +4:09,6

Следующий, четвертый, этап Кубка мира пройдет во французском Анси с 16 по 19 декабря. Здесь впервые в сезоне состоятся масс-старты.

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Елена ПидгрушнаяБиатлон