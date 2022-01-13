Биатлон. Пидручный седьмой, еще трое украинцев в топ-30 спринта Рупольдинга: лучшая гонка сезона

Гонка проходила при отличных погодных условиях. Поэтому в первой десятке сразу шестеро биатлонистов с нулем в графе промахов и ни одного с более чем одним штрафом. Лучший результат среди украинцев у Дмитрия Пидручного, который с одним промахом показал седьмой результат, отстав от лидера на менее чем 50 секунд.

Также в первую тридцатку попали Богдан Цимбал (17 место), Артем Прима (22) и Антон Дудченко (26). У всех троих также по одному промаху.

Единственным украинцем, который оказался не только за пределами зачетной зоны, но и не пробился в гонку-преследование, стал Артем Тищенко. Он допустил два промаха на последнем огневом рубеже и финишировал 90-м.

Победу в спринте одержал француз Кантен Фийон Майе, второе место у немца Бенедикта Долля, третий - белорус Антон Смольский.

В итоге Пидручный, Цимбал, Прима и Дудченко заработали 36, 24, 19 и 15 баллов соответственно и выступят в воскресенье в гонке-преследовании.

В Кубке наций наши биатлонисты набрали 379 баллов, что является пока лучшим результатом сезона. Наша команда остается на седьмом месте. В индивидуальном зачете лучшим среди украинцев остается Пидручный - 31 место.

Результаты спринта:

1. Кантен Фийон Майе (0+0) 23:23,7

2. Бенедикт Долль (0+0) +7,2

3. Антон Смольский (0+1) +32,1

...

7. Дмитрий Пидручный (0+1) +47,1

17. Богдан Цымбал (0+1) +1:01,8

22. Артем Прима (0+1) +1:06,9

26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1

90. Артем Тищенко (0+2) +2:36,7