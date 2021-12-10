Биатлон. Джима попала в топ-15 спринта на третьем этапе Кубка мира

Сегодня, 10 декабря, состоялась первая биатлонная гонка третьего этапа Кубка мира у женщин - спринт. Лишь две украинки попали в зачетную зону и пробились в гонку-преследование.

К этому старту украинская сборная подходила с небольшими кадровыми проблемами. Анастасия Меркушина выпала из-за проблем со здоровьем. А сестры Валентина и Вита Семеренко были отправлены для выступлений в Кубке IBU во вторую команду - в сборной надеяться, что это поможет им набрать форму.

В итоге в Хохфильцене на этапах Кубка мира в этом сезоне дебютировали Ирина Петренко и Ольга Абрамова. Но их результаты были не лучшими - 75 и 84 места соответственно.

Лучшей же среди украинок была Юлия Джима, которая показала 15-й результат и заработала 26 очков - у нее два промаха и чуть более полторы минуты отставания от лидера.

Также в зачетную зону попала и Елена Билосюк (Пидгрушина). Капитан женской сборной финишировала с одним промахом и 24-м результатом. За это она получила +17 баллов в общем зачете.

Кроме этого в спринте стартовала Дарья Блашко, но она не смогла зацепиться за топ-60 и пробиться в гонку-преследование - у нее 68 место.

Победу в гонке одержала белорусская биатлонистка Анна Сола - она прошла дистанцию без промахов за 20:44.4. Второе место у француженки Жюстин Брезаз-Буше, третья - норвежка Марте Ройсланд.

Все результаты украинок:

15. Юлия Джима (0+2) +1:32.9

24. Елена Билосюк (1+0) +1:44.3

68. Дарья Блашко (1+1) +2:58.3

75. Ирина Петренко (2+0) +3:12.6

84. Ольга Абрамова (0+1) +3:25.8

В общем зачете лучшей среди украинок является Джима - у нее 17-е место и 94 балла. Лидирует норвежка Ройселанд с 216 очками.