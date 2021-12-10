Біатлон. Джима потрапила в топ-15 спринту на третьому етапі Кубка світу

Сьогодні, 10 грудня, відбулася перша біатлонна гонка третього етапу Кубка світу у жінок - спринт. Лише дві українки потрапили в залікову зону і пробилися в гонку-переслідування.

До цього старту українська збірна підходила з невеликими кадровими проблемами. Анастасія Меркушина випала через проблеми зі здоров'ям. А сестри Валентина і Віта Семеренко були відправлені для виступів у Кубку IBU в другу команду - у збірній сподіватися, що це допоможе їм набрати форму.

У підсумку в Хохфільцені на етапах Кубка світу в цьому сезоні дебютували Ірина Петренко і Ольга Абрамова. Але їх результати були не найкращими - 75 і 84 місця відповідно.

Кращою ж серед українок була Юлія Джима, яка показала 15-й результат й заробила 26 очок - у неї два промахи і трохи більше півтори хвилини відставання від лідера.

Також в залікову зону потрапила і Олена Білосюк (Підгрушина). Капітан жіночої збірної фінішувала з одним промахом і 24-м результатом. За це вона здобула +17 балів у загальному заліку.

Крім цього в спринті стартувала Дарина Блашко, але вона не змогла зачепитися за топ-60 і пробитися в гонку-переслідування - у неї 68 місце.

Перемогу в гонці здобула білоруська біатлоністка Анна Сола - вона пройшла дистанцію без промахів за 20: 44.4. Друге місце у француженки Жюстін Брезаз-Буше, третя-норвежка Марте Ройсланд.

Всі результати українок:

15. Юлія Джима (0+2) +1: 32.9

24. Олена Білосюк (1+0) + 1:44.3

68. Дар'я Блашко (1+1) +2:58.3

75. Ірина Петренко (2+0) +3: 12.6

84. Ольга Абрамова (0+1) +3: 25.8

У загальному заліку найкращою серед українок є Джима - має 17-е місце та 94 бали. Лідирує норвежка Ройселанд із 216 очками.