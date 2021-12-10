Биатлон. Два украинца финишировали в топ-20 спринта третьего этапа Кубка мира: результаты

В австрийском Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка третьего биатлонного этапа Кубка мира. Сразу два украинца попали в топ-20.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который финишировал на 17-м месте с нулем промахов, за что заработал 24 очка в зачете Кубка мира. Следом за ним на 18-й позиции расположился Дмитрий Пидручный, который допустил два промаха и +23 очка.
Также неплохой результат показал Антон Дудченко - он 27-й с одним промахом (+14 очков). Помимо этого в топ-60, которое дает право участвовать в гонке-преследовании, попал и Артем Тищенко с 48-м результатом - у него один промах.
Победу в спринте одержал немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он с одним промахом прошел дистанцию за 26:05. Второе место у шведа Мартина Понсилуомы, третье - у белоруса Антона Смольского.
Гонка-преследование состоится завтра, 11 декабря. Старт в 13:15.
Все результаты спринта среди украинцев:
17. Артем Прима (0+0) +54,3
18. Дмитрий Пидручный (1+1) +55,6
27. Антон Дудченко (0+1) +1:10,1
48. Артем Тищенко (1+0) +1:40,0
89. Богдан Цымбал (0+3) +2:47,9
Также сегодня состоится женский спринт. Начало гонки в 15:15.