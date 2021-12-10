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Біатлон. Два українці фінішували в топ-20 спринту третього етапу Кубка світу: результати

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Хохфільцен, П'ятниця 10 грудня 2021 14:02
Біатлон. Два українці фінішували в топ-20 спринту третього етапу Кубка світу: результати Фото: найкращий результат серед українців показав Артем Прима (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

В австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка третього біатлонного етапу Кубка світу. Відразу два українці потрапили в топ-20.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Найкращим серед українців став Артем Пріма, який фінішував на 17-му місці з нулем промахів, за що заробив 24 очки у заліку Кубка світу. Слідом за ним на 18-й позиції розташувався Дмитро Підручний, який допустив два промахи та +23 очки.

Також непоганий результат показав Антон Дудченко – він 27-й із одним промахом (+14 очок).

Крім цього в топ-60, яке дає право брати участь в гонці-переслідуванні, потрапив і Артем Тищенко з 48-м результатом - у нього один промах.

Перемогу в спринті здобув німецький біатлоніст Йоханнес Кюн. Він з одним промахом пройшов дистанцію за 26: 05. Друге місце у шведа Мартіна Понсілуоми, третє - у білоруса Антона Смольського.

Біатлон. Два українці фінішували в топ-20 спринту третього етапу Кубка світу: результати

Гонка-переслідування відбудеться завтра, 11 грудня. Старт о 13:15.

Всі результати спринту серед українців:

17. Артем Прима (0+0) + 54,3

18. Дмитро Підручний (1+1) + 55,6

27. Антон Дудченко (0+1) +1:10,1

48. Артем Тищенко (1+0) +1: 40,0

89. Богдан Цимбал (0+3) +2: 47,9

Також сьогодні відбудеться жіночий спринт. Початок перегонів о 15:15.

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