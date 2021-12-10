Біатлон. Два українці фінішували в топ-20 спринту третього етапу Кубка світу: результати
В австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка третього біатлонного етапу Кубка світу. Відразу два українці потрапили в топ-20.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Найкращим серед українців став Артем Пріма, який фінішував на 17-му місці з нулем промахів, за що заробив 24 очки у заліку Кубка світу. Слідом за ним на 18-й позиції розташувався Дмитро Підручний, який допустив два промахи та +23 очки.
Також непоганий результат показав Антон Дудченко – він 27-й із одним промахом (+14 очок).
Крім цього в топ-60, яке дає право брати участь в гонці-переслідуванні, потрапив і Артем Тищенко з 48-м результатом - у нього один промах.
Перемогу в спринті здобув німецький біатлоніст Йоханнес Кюн. Він з одним промахом пройшов дистанцію за 26: 05. Друге місце у шведа Мартіна Понсілуоми, третє - у білоруса Антона Смольського.
Гонка-переслідування відбудеться завтра, 11 грудня. Старт о 13:15.
Всі результати спринту серед українців:
17. Артем Прима (0+0) + 54,3
18. Дмитро Підручний (1+1) + 55,6
27. Антон Дудченко (0+1) +1:10,1
48. Артем Тищенко (1+0) +1: 40,0
89. Богдан Цимбал (0+3) +2: 47,9
Також сьогодні відбудеться жіночий спринт. Початок перегонів о 15:15.