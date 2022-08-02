БФ "Майбутнє – дітям" вместе с НОК Украины в Киевской области присоединился к проведению Кубка Гостомеля по тхэквондо

31 июля в городе Гостомель состоялся Кубок по тхэквондо "Несокрушимая мечта" среди юных спортсменов Киевской области. Мероприятие было организовано отделением Национального Олимпийского комитета в Киевской области при поддержке Благотворительного Фонда "Майбутнє – дітям".

К соревнованиям присоединилось около 100 участников. По результатам состязаний были проведены награждения по весовым категориям, спортсменам вручили медали и грамоты соответствующих степеней, а также подарки от НОК Украины.

“Это очередной шаг в нашей системной работе по развитию и поддержке спортивного движения Украины. Даже в таких сложных условиях необходимо стимулировать стремление детей заниматься спортом, соревноваться на спортивных площадках и побеждать. Мы должны поддерживать новые поколения спортсменов, особенно сейчас”, – отметил меценат и предприниматель Анатолий Бойко.

К мероприятию также присоединились выдающиеся украинские спортсмены и олимпийцы, в том числе заслуженный мастер спорта Украины, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Валерий Андрейцев, а также волонтеры и представители местной военной администрации.

Соревнования прошли в дружеской атмосфере и с соблюдением всех норм безопасности. В частности, во время воздушной тревоги дети и гости мероприятия организованно спустились в бомбоубежище, расположенное неподалеку.

Напомним, что 26 июля Национальный олимпийский комитет Украины при поддержке украинского Благотворительного Фонда "Майбутнє – дітям" и мецената Анатолия Бойко организовали международный проект "Олимпийские мечты 2022" с товарищеским турниром по дзюдо среди спортсменов из Украины, Греции и Кипра. Торжественное открытие турнира по дзюдо "Олимпийские мечты 2022" состоялось в городе Лутраки (Греция) в Молодежном спортивно-тренировочном центре Sport Camp.

Для справки:

Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" до войны заботился о детях, нуждающихся в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской Гимназии. Начиная с 2021 года, работники Фонда и Гимназии оказали помощь около 500 детей и взрослым. Однако с началом войны на территории Гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Команда Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" – это команда активистов, инициировавшая и реализующая проект общественной организации "Развитие IT образования", который поддерживает молодых IТ-специалистов и развитие IТ-сектора в Украине.

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