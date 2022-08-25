Детям-спортсменам из пострадавших регионов Украины организовали празднование Дня Независимости

При поддержке БФ «Майбутнє – дітям», Посольства Украины в Греции, Греко-украинской палаты и мэрии Афин в летнем лагере Афинской мэрии состоялось празднование Дня Независимости Украины. Мероприятие было организовано для молодых украинских спортсменов из пострадавших регионов страны, которые находятся в Греции и тренируются в рамках международного проекта Olympic Dreams 2022.

«День Независимости – один из главных праздников нашей страны. В этом году он приобрел особый смысл, ведь сегодня украинцы борются за свою независимость в войне. Но при этом важно и не забывать ради чего мы боремся. Будущее нашей страны – это дети, и сегодня необходимо делать все, чтобы не просто обеспечить им защиту и безопасность, но предоставить возможности для их развития. Создать условия для того, чтобы они могли жить нормальной жизнью, как миллионы их сверстников по всему миру. Именно поэтому такие проекты, как Olympic Dreams 2022, необходимы и своевременны», – отметил Посол Украины в Греции Сергей Шутенко.

К празднованию присоединилась также мэрия Афин, которая пригласила украинских молодых спортсменов в свой город, где они в специализированном спортивном лагере получили возможность тренироваться еще 2 недели и готовиться к будущим европейским турнирам и чемпионату. Детей ожидали празднование, угощение и подарок от вице-мэра Афин – экскурсия в Акрополь.



На фото (слева направо): вице-мэр Афин Никос Вафиадис, директор Лагеря Афинской мэрии Саввас Китидис, координатор Фонда "Майбутнє - дітям" Александра Новикова, заслуженный тренер Украины Карен Балаян, консул Анна Тищенко, Посол Украины в Греции Сергей Шутенко и Генеральный секретарь Греко–украинской палаты Герасимос-Николаос Бугас

«Мы очень благодарны и посольству Украины в Греции, и мэрии города Афины за то, что поддержали наш проект Olympic Dreams 2022 и так действенно приобщились к помощи. Дети, которые продолжат свою тренировку в Греции – это будущие чемпионы, они будут защищать честь нашей страны на спортивных площадках по всему миру», – отметил меценат БФ «Майбутнє – дітям» Анатолий Бойко.

Напомним, что при поддержке НОК Украины, украинского Благотворительного Фонда «Майбутнє – дітям» и мецената Анатолия Бойко более 100 юных спортсменов из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других пострадавших регионов Украины под руководством тренеров Карена Балаяна, Александры Старковой и Евгении Щербак проводят это лето в системных тренировках в безопасной и солнечной Греции.

26 июля НОК Украины и Фондом был организован международный проект Olympic Dreams 2022 с товарищеским турниром по дзюдо среди спортсменов из Украины, Греции и Кипра в городе Лутраки (Греция) в Молодежном спортивно-тренировочном центре Sport Camp.

Для справки:

Благотворительный фонд «Майбутнє – дітям» до войны занимался детьми, нуждающимися в помощи по семейным причинам. Однако с началом войны на территории Гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Начиная с 2021 года, работники Фонда и Гимназии оказали помощь более 500 детям и взрослым, которые находились в спальном корпусе гимназии. Команда Благотворительного фонда «Майбутнє – дітям» - это команда активистов, которая положила начало и реализует проект общественной организации «Развитие IT образования», поддерживающий молодых ИТ-специалистов и развитие ИТ-сектора в Украине.

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