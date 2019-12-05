Беззащитный Лас-Вегас Александра Третьякова

Лас-Вегас, которого нет

После событий на Майдане Александру Третьякову удалось выстроить на игорном рынке монополию, которая за несколько лет из аутсайдера стала самым большим оператором рынка. Успех компании обусловлен близостью Третьякова к тогдашней власти. Результатом стала полная монополизация рынка, которая потеряла надежную опору после смены власти.

Началось все еще в 2015 году. Тогда в Украинской национальной лотерее разгорелся корпоративный конфликт. Акционеры в лице киприотов и венгров в составе компании начали таскать одеяло каждый на себя. Сначала в ноябре 2015 года венгерская компания UNL Holding во главе с Питером Шетти восстановила свои корпоративные права по решению одного из райсудов Житомирской области. А затем другая сторона, действовавшая под прикрытием киприотов Pirsum Services, сделала то же самое только уже в Окружном административном суде города Киева.

К декабрю разборки между тогдашними акционерами дошли до взаимных обвинений в рейдерском захвате компании. Накал страстей достиг апогея, когда спецназ СБУ и следователи ГПУ зашли в офис Украинской национальной лотереи в поисках нелегального обменного пункта. Тут-то на сцене и появляется Александр Третьяков. Один из представителей СБУ, снимая на камеру происходящее, громко произносит имя тогдашнего нардепа и пропускает за оцепление.

Уже в 2016 году новым собственником Украинской национальной лотереи становится кипрская компания Efamiando Holdings. В выписке из реестра указывается, что она записана на Dadlaw Nominees и Dadlaw Secretarial. Номиналом в этой компании является велотренер из Тернополя.

Эти же две секретарские компании на Кипре засветились позже при регистрации телеканала "Прямий". Права собственности на него были оформлены на кипрскую Parlimo Trading Limited. Долей в ней через посредника владела та же Dadlaw Nominees.

Санкционная монополия

Гегемонии на рынке УНЛ достигла классическим украинским способом – через монополию. Ее компания получила благодаря введению санкций в отношении российских компаний. По счастливому стечению обстоятельств – оба конкурента УНЛ имели в своем составе российских акционеров.

Компания "Патриот" была создана в 1997 году. 100% уставного капитала принадлежат Cehriba Investments Limited. Эта компания входила в инвестиционный холдинг Finstar российского миллиардера Олега Бойко, который не скрывал, что помогает российской армии.

Вторая комания М.С.Л. формально принадлежит кипрскому офшору Evolot limited. Его конечными бенефициарами указаны Тарас Ложенко, Елена Полосенко, Ярослав Кухар. Ложенко считается лоббистом всего рынка еще с конца 90-х годов. Украинские СМИ сообщали, что большинство акционеров компании связаны с Альфа групп и с одним из ее основателей Андреем Косогоровым.

Все это стало прекрасным основанием для применения санкций к этим компаниям. В 2015 году СНБОУ включил две компании в санкционные списки за причастность к российскому бизнесу и финансирование терроризма.

Обе компании пытались оспорить данное решение. Патриот теперь якобы принадлежит бывшему руководителю Ощадбанка Александру Морозову, а М.С.Л. даже обращалась в СБУ с просьбой о проведении расследования и выявления связей. Но санкции были продлены в 2016 и 2017 годах.

Процесс монополизации рынка был запущен даже через Минфин. Ведомство готовило новые лицензионные условия для лотерейного рынка. В них содержалось два пункта, которые бы только зацементировали монополию УНЛ. Требование к компании иметь 10-летний опыт работы рынке, отсутствие в санкционном списке.

Обвинения в монополизации в Минфине опровергают, так как данные требования не распространяются на госбанки, которые формально могли бы приобрести лицензии. Не смог разобраться с этой проблемой и АМКУ.

Опцион на монополию

Александр Третьяков однажды даже признался на камеры, что владеет опционом на выкуп доли в УНЛ. Как он тогда заявил, он намерен воспользоваться своим правом после того, как перестанет быть во власти. Не исключено, что он воспользовался своим правом.

Президентские и парламентские выборы закончились для УНЛ неутешительно. Сначала предвыборную гонку проиграла прошлая власть. А затем выборы в киевском мажоритарном округе провалил и Александр Третьяков. Причем проиграв ресторатору Тищенко, который шел под знаменами "Слуги народа".

Тогда же вылетел из власти и компаньон Третьякова Глеб Загорий, который предпочел прикрыться заявлением о том, что собирается заняться бизнесом и развитием компании "Дарница".

Между тем стулья в УНЛ начали переставлять еще задолго до первого тура президентских выборов. В феврале 2019 года кипрскую компанию Efamiando Holdings, которой якобы рулил Роман Зеньо из Тернополя, заменили на компанию из Гонконга - Hong Kong Rui Bo. Ее номинальным директором, является Майкл Фогго.

Он также фигурирует как владелец другой компании "Тирей Лимитед", которая является основателем "Софтлайн групп Украина". В 2017 году в отношении данной компании были введены экономические санкции.

Кроме того, "Софтлайн групп Украина" фигурирует в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением должностными лицами НБУ. Компания выступила поставщиком программного обеспечения и оборудования. Правда, в процессе поставки, благодаря цепочке посредников стоимость контракта возросла для НБУ почти на 6 млн грн. Это более чем четверть от стоимости контрактва, что и заинтересовало прокуратуру города Киева.

Сама же УНЛ после президенских выборов в мае текущего года переехала в офисы, принадлежащие компании АТЕК-95. Данная компания примечательна тем, что выплачивала зарплату жене Александра Третьякова, а он сам ранее являлся ее официальным совладельцем и директором.

Зеленый период Третьякова

Летом этого года стало известно, что УНЛ прекратила сотрудничество с сетью "Космолот". В самой компании сообщили, что начали сотрудничество с М.С.Л. Ряд источников на рынке подтвердили, что это один из первых шагов к переделу на рынке, который оценивается в миллиард долларов в год. Конечной целью, является вывести в лидеры рынка М.С.Л.

Эта компания примечательна в первую очередь тем, что ранее в числе держателей акций фигурировал Даниил Гетьманцев, нынешний советник Зеленского по налоговой политике. Он открыто признавался, что причастен к этому бизнесу.

"Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю", - сообщил Гетманцев.

В то же время он отметил, что у него есть понимание, как должен работать этот рынок: он должен делиться на два сектора – массовый и казино, где игры проводятся в пределах одного помещения. Массовые игры, по его мнению, должны быть ограничены по количеству операторов.

Правда, сейчас Гетьманцева уже нет в составе конечных бенефициаров. Но там осталась Елена Полосенко. Она является совладельцем МСЛ и одновременно юридической фирмы Гетманцева Jurimex, а так же фигурирует как совладелец ряда компаний с приставками "лот" и "лото".

Очевидно, что с уходом "Космолота" в жизни Александра Третьякова и его компаньонов начался новый период. Но нельзя исключать, что они либо пытались, либо уже смогли договориться с новой властью.

По компании УНЛ в этом году в реестр изменения вносились уже дважды в феврале и в ноябре. Причем в обоих случаях конечным бенефициаром УНЛ оставалась компания Hong Kong Rui Bo. Поэтому нельзя исключать, что состав реальных бенефициаров в этом промежутке изменился. И в гонконгской компании, кроме одиозного Фогго, появился новый поверенный гражданин.