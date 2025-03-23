Безумовне припинення вогню на столі з 11 березня, треба дотиснути Путіна, - Зеленський

"Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джидді, абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що РФ кожної ночі та кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Зокрема, без тиску Москва і надалі буде зневажати дипломатію та руйнувати житья

"Про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", - резюмував Зеленський.