Безробітним в Україні підвищать розмір мінімальної допомоги: скільки платитимуть

Документом пропонується підняти розмір мінімальних виплат на час воєнного стану з 1000 до 1500 гривень. Така сума призначається людям без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.

Підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю буде здійснено за рахунок та в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Прогнозна середньомісячна чисельність зареєстрованих безробітних, які отримуватимуть допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі, складає 38,7 тис. осіб. При цьому видатки на підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю до кінця року складуть орієнтовно 111 млн гривень.

Мінімальне безробіття

Нагадаємо, у червні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 113,4 тисяч, серед яких 80,7 тисяч - жінки. Рік тому було 316,4 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу, впала за рік з 264,9 до 47,0 тисяч осіб.

Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.