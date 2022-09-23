Безробітним спростили отримання субсидій на час воєнного стану

Кабінет міністрів України вніс зміни до положення призначення та виплати житлових субсидій. Зареєстровані безробітні зможуть отримати субсидії майже одразу після звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1041.

Змінами визначено: якщо громадянин втратив роботи в період воєнного стану і він зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний, до його середньомісячного сукупного доходу враховується не сума отриманої заробітної плати в попередніх періодах, а розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії.

Таким чином, безробітний може отримати субсидії швидше, ніж це було раніше.

Нагадаємо, що для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід: