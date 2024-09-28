Безробітні можуть отримати від 8 тисяч гривень в місяць: які умови
Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт. Оплата на таких роботах складає не менше 8 тисяч гривень за повний місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби зайнятості України.
Громадські роботи - це оплачувані тимчасові роботи, які організовуються для забезпечення тимчасової зайнятості громадян. Для більшості проектів не потрібна спеціальна кваліфікація чи освіта.
Також Служба зайнятості зазначає, що часто громадські роботи мають гнучкий графік. При цьому громадські роботи можна розглядати як спосіб тимчасово заробітку та реальний шанс знайти постійне місце роботи.
Тривалість громадських робіт може становити до 180 календарних днів протягом року. Оплата - не нижче мінімальної заробітної плати (наразі це 8 тисяч гривень) за повністю відпрацьований місяць.
Напрямки громадських робіт:
- догляд за особами з інвалідністю та похилого віку, соціальне обслуговування та адаптація незахищених верств населення;
- роботи екологічного спрямування: роботи з благоустрою населених пунктів, ліквідація наслідків стихійних явищ тощо;
- супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору;
- роботи соціального спрямування: надання допомоги особам з інвалідністю та їх супровід, надання допомоги родинам учасників АТО.
Виплати безробітним
Розрахунок виплат безробітним в Україні здійснюється з урахуванням страхового стажу, підстав звільнення та розміру зарплати перед звільненням. Мінімальна сума виплат складає 2500 гривень для застрахованих осіб зі стажем понад сім місяців. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
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