Безработица в Киеве выросла почти втрое

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

За пособиями обратились те, кто работал в отраслях, остановленных во время карантина

В Киевском городском центре занятости по состоянию на 1 июня 2020 года на учете состояло 22,7 тыс. безработных. Это в 2,7 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Как отметили в пресс-службе, в первую очередь работу потеряли те, кто работал в отраслях, деятельность которых была остановлена во время карантина.

"Также в центр обратилось большое количество людей, которые официально не работали длительное время, которые, возможно, были заняты в теневом секторе экономики", - сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

Среди безработных, состоящих на учете, преобладают бывшие работники торговли (25%), государственного управления (10%), финансовой и страховой деятельности (9%), перерабатывающей промышленности (9%), представители сферы информации и телекоммуникации, профессиональной, научной и технической деятельности (7%).

По данным пресс-службы, количество актуальных вакансий по состоянию на 1 июня 2020 года составила 9,6 тыс. единиц.

Напомним, количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 20 мая 2020 года составило 501 тыс. лиц.

Это на 64% или на 196 тысяч больше, чем на эту же дату прошлого года.

Отметим, что по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.

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Автор: Александр Белоус