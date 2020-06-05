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Безробіття в Києві зросло майже втричі

Новини » Економіка     05.06.2020 - 14:46
Безробіття в Києві зросло майже втричі
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

За допомогою звернулися ті, хто працював у галузях, які були зупинені під час карантину

У Київському міському центрі зайнятості станом на 1 червня 2020 року на обліку перебувало 22,7 тис. безробітних. Це у 2,7 рази більше ніж на відповідну дату минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Київського міського центру зайнятості.

Як зазначили в прес-службі, в першу чергу роботу втратили ті хто працював у галузях, діяльність яких була зупинена під час карантину.

"Також до центру звернулась велика кількість людей, які офіційно не працювали тривалий час, які можливо були зайняті в тіньовому секторі економіки", - повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Серед безробітних, які перебувають на обліку, переважають колишні працівники торгівлі (25%), державного управління (10%), фінансової та страхової діяльності (9%), підприємств переробної промисловості (9%), представники сфери інформації та телекомунікації, професійної, наукової та технічної діяльності (7%).

За даними прес-служби, кількість актуальних вакансій станом на 1 червня 2020 року склала 9,6 тис. одиниць.

Нагадаємо, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на 20 травня 2020 року становила 501 тис. осіб.

Це на 64% або на 196 тисяч більше, ніж на цю ж дату минулого року.

Відзначимо, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України безработицаработа
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