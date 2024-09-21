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Безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ, - росЗМІ

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Атаку дронів підтвердив голова регіону. За його словами, два безпілотники придушені силами ППО і РЕБ, але "через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація".

Також губернатор повідомив, що проводиться тимчасова евакуація мешканців селища до найближчих населених пунктів. У Тихорецьку розгорнуть пункт тимчасового розміщення.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.

Astra пише, що удару завдано по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня українські дрони, керовані СБУ, ГУР та ССО, завдали нищівного удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у населеному пункті Торопець, Тверської області. На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

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