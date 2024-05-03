Безперервний освітній процес в умовах війни: які укриття будують в сучасних українських школах мережі А+?

Зараз вже очевидно, що майбутнє української освіти неможливе без урахування вимог безпеки. Як до цього питання підходять приватні заклади? На прикладі найбільшої української Освітньої мережі А+розповімо про укриття, які в її закладах вже активно будує компанія KAN Development. В час війни безпеку дітей тут визначено першочерговим пріоритетом.

Окремо розташовані підземні укриття з власними ліфтами або підйомниками, аварійним енергоживленням та санвузлами – такі укриття KAN Development розпочав будувати в освітніх закладах А+ в житлових кварталах RESPUBLIKA та «Комфорт Таун». Укриття спроєктовані із розрахунку на всіх учнів та колектив закладів.

У проєктуванні сховищ керувались ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту». Вони можуть витримувати тиск ударної хвилі до 100 кПА та мають високий коефіцієнт послаблення радіаційного впливу. Вентиляція, опалення, кондиціонування – спроєктовані за нормативними вимогами і дозволяють підтримувати в укриттях комфортний мікроклімат.

В освітніх закладах мало створити просто безпечні умови. Укриття мають нести й іншу функцію - бути простором для повноцінного проведення занять. Інакше час тривог буде згаяний даремно і діти не отримають того, за чим прийшли – знань. Це враховують в мережі А+. Сучасні шкільні меблі й устаткування, підключений WI-FI – тут можна вчитись навіть у випадку тривалої повітряної небезпеки.

«Освіта – і дошкільна, і середня – це не те, що можна відкласти на потім. Ми створюємо умови для безперервного навчального процесу вже зараз. Привітна дитиноцентрична атмосфера, висока академічна якість освіти – це лишається незмінним стандартом мережі А+. Але безпечний фізичний простір, де ми можемо вчити і виховувати, війна висунула на перший план. Тому в пріоритеті зараз створити надійні, багатофункціональні укриття в закладах мережі А+, над чим працюємо в посиленому темпі», - зазначив засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов.

Освітня мережа А+ є найбільшою в Україні і налічує 15 навчальних закладів. Навіть в воєнний час триває втілення нових проєктів. Зараз продовжуються роботи зі зведення «Київського ліцею А+» на вул. Джона Маккейна в Печерському районі та розпочато будівництво старшої школи Respublika Steam School в ЖК RESPUBLIKA, які мають завершитися восени 2026 року. А вже восени 2024-го в житловому кварталі «Файна Таун» буде відкрито Архітектурно-інженерний колегіум А+ - навчально-виховний комплекс, що поєднує фізико-математичний напрям як пріоритетний у освіті, ІТ-профіль, білінгвальну програму та глибоке вивчення архітектури через авторські програми, інтегровані курси та інноваційні підходи у навчанні.