Безпека руху під загрозою: позбуваємось шкідливих звичок за кермом

Якщо ви справді маєте достатній водійський досвід і користування автомобілем в найскладніших умовах великого міста чи, скажімо, важкого бездоріжжя, не викликає у вас напруження – значить, саме час подбати про вихід на наступний водійський рівень. Подумайте, наскільки безпечним є ваш стиль керування машиною.

І перше, з чого можна почати – придивіться до себе за кермом: чи немає у вас таких собі шкідливих звичок, які ускладнюють обстановку навколо вас?

Навмання

Якщо чесно зізнатись самому собі, то з’ясується, що багато маневрів на дорозі ми виконуємо, не маючи 100-відсотковой впевненості у його безпеці. Наприклад, розпочинаємо обгін при огляді зустрічної смуги лише на 100 – 200 метрів уперед. Цього достатньо для обгону, але за умови, що зустрічна машина з'явиться вже наприкінці вашого обгону. А раптом це станеться в середині маневру? Або коли зустрічна несеться зі швидкістю удвічі вищою за дозволену? Дотепер все було гаразд, проте колись зустрічна машина може таки з’явитись і ви отримаєте лобове зіткнення. Між тим, щоб уникнути лиха, треба всього лише не поспішати і почекати з початком маневру кілька секунд, поки ситуація стане гарантовано безпечною.

Впритул до чужого бампера

Особливо часто ця манера зустрічається у власників машин з динамічним характером, коли і двигун, і гальма дозволяють ризикований "спортивний" стиль їзди. Проте, на дорогах загального користування таким прийомам не місце і "приклеюватись" до бампера машини, що їде попереду, не слід. Саме через таку звичку на вулицях міст і заміських автотрасах трапляються так звані "паровозики" – ДТП з кількох машин, які йшли одна за одною у щільному потоці.

Неправильна посадка за кермом

З упевненістю можна сказати, що більшість водіїв сидить за кермом не бездоганно. Надто близько до керма розташовуватись не можна, бо рукам буде замало місця для швидкого обертання керма, зокрема, одним рухом, без перехоплення. Таким чином втрачаються дорогоцінні секунди, відтак контакт з несподіваною перешкодою на дорозі стане більш ймовірним. Так само і ноги, надто зігнуті в колінах, не матимуть місця для швидкого перенесення з педалі на педаль. А якщо навпаки, сидіти надто далеко від керма, доведеться тягтися до нього, відриваючи спину від сидіння, а це затягує і ускладнює кермування.

В повороті на нейтралі

Випадкові спостереження і опитування в колах знайомих показують, що більшість водіїв не бачить нічого поганого у тому, щоб проїхати той чи інший поворот при вимкненій передачі – на нейтралі чи при натиснутому зчепленні. Так не можна, бо фактично авто за таких умов наполовину некероване. Машина, яка котиться по дузі за інерцією, нестабільна, і багато чинників можуть відхилити її з курсу (вибоїна, крига, випадковий камінь, пісок на асфальті). До того ж, постійно контрольований водієм обертовий момент на колесах (при увімкненій передачі) допоможе за необхідності швидко скоригувати маневр: прискоритися, уповільнитись, змінити радіус повороту чи смугу руху.

Тільки на дорогу

Помилка, типова для водіїв без великого досвіду, але вже з достатньою самовпевненістю. Такий драйвер може, не зупиняючи машину, дивитися у смартфон, налаштовувати навігатор, гортати папки з музикою, шукати щось у бардачку. Між тим, бачити дорогу "краєм ока" замало. Адже навіть помітивши в таку мить небезпеку, водій все одно не зможе негайно відреагувати на неї маневром. Тому що йому треба буде час на повернення другої руки на кермо, ніг на педалі і свого тіла – в обійми спинки крісла для більш впевненої роботи органами керування.

Коротко

Насправді тут нічого страшного – привчитися узгоджувати всі свої дії за кермом з питанням безпеки. Просто для початку треба міцно затямити собі, що мета будь-якої поїздки – опинитись у своєму "пункті Б" у повному здоров'ї. А отримання задоволення від драйву, прослуховування музики чи релакс у м’якому кріслі – це вже робиться або не у дорозі, або принаймні, не за кермом під час руху.