Безпека - понад усе: Leroy Merlin встановила модульні бомбосховища для захисту покупців та працівників

Фото: бомбосховище Леруа Мерлен (прес-служба Леруа Мерлен Україна"

Це бетонні споруди завдовжки п’ятнадцять метрів і завширшки три метри, де можна розмістити десятки людей. Кожне таке укриття коштує 2 млн гривень. Вони відповідають усім стандартам цивільного захисту та здатні витримати значні навантаження від вибухів і уламків. Стіни бомбосховищ завтовшки 25 см здатні витримати вибухову хвилю силою до 10 тонн на квадратний метр і захистять, наприклад, від уламків снарядів масою до 40 кілограмів, які рухаються зі швидкістю до 200 метрів за секунду, що вважається ефективним захистом від авіаційних та артилерійських ударів.

"Головний офіс "Леруа Мерлен" без вагань відреагував на нашу ініціативу встановлення укриттів біля торговельних центрів, адже в нашій компанії така політика, що найголовніше – це людина та її безпека", – розповідає керівник служби безпеки "Леруа Мерлен Україна" Олівʼє Гав.

Розташування та забезпечення

Бомбосховища розташовані безпосередньо поруч із магазинами. Це масивні бетонні споруди, які забезпечують надійний захист. У критичних ситуаціях тут можуть сховатися не лише співробітники, а й відвідувачі магазину, а також мешканці прилеглих будинків.

"Ці укриття створені для безпеки всіх, хто перебуває в магазині під час повітряної тривоги – як співробітників, так і клієнтів. Тепер люди знають, що в разі небезпеки вони можуть швидко знайти надійний захист поруч із магазином", – пояснює директор одного зі столичних магазинів "Леруа Мерлен" Олександр Сенчило.

Кожне укриття розраховане на 50 осіб, однак за потреби може вмістити більше людей. Воно оснащене всім необхідним: системою вентиляції, освітленням, аптечками, вогнегасниками, електричними конвекторами на випадок холодної погоди та протиударними повітряними клапанами. Також у планах – встановлення умивальників на випадок перебування упродовж тривалого часу.

Вимоги до безпеки

Крім надійних укриттів, працівники мережі гіпермаркетів "Леруа Мерлен" проходять спеціальні тренінги, де їх навчають правил поведінки у разі надзвичайних ситуацій. У планах компанії – до кінця року навчити всіх співробітників необхідних навичок власної безпеки та екстреної допомоги.

"Профільні фахівці вчать наших співробітників, як правильно реагувати на небезпеку. Ми запрошуємо медичних працівників, щоб викладали нашим співробітникам основи першої медичної допомоги. У всіх магазинах є тактичні аптечки, мʼякі ноші на випадок інциденту. Питання безпеки у нашій торговельній мережі на першому місці", – пояснює керівник служби безпеки "Леруа Мерлен" Україна Олівʼє Гав.

Безпека – пріоритет Leroy Merlin

У компанії наголошують, що безпека людей – на першому місці. Саме тому під час повітряних тривог робота магазинів припиняється, а всі присутні переміщуються до бомбосховищ. Крім того, за укриттями ведеться постійний технічний нагляд: перевіряється робота вентиляції, освітлення, дверних механізмів.

Встановлення бомбосховищ Leroy Merlin – це важливий крок у гарантуванні безпеки громадян в умовах сучасних загроз. Такі ініціативи не лише рятують життя, а й демонструють соціальну відповідальність бізнесу.