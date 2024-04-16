Безпека 1 млрд людей перебуває під загрозою через Росію: у НАТО розкрили подробиці

Безпека майже одного мільярда людей у Європі та Північній Америці перебуває під загрозою через спроби Росії атакувати великі вразливі місця підводної інфраструктури, включно з вітряними електростанціями, трубопроводами та силовими кабелями.

Про це заявив заступник командувача Союзного морського командування (Marcom) НАТО віце-адмірал Дідьє Малетер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить електропостачання і зв'язок Європи, не була побудована таким чином, щоб протистояти "гібридній війні", яку ведуть Москва та інші противники НАТО.

"Ми знаємо, що росіяни розробили безліч гібридних бойових дій під водою, щоб порушити європейську економіку, через кабелі, інтернет-кабелі, трубопроводи. Уся наша економіка під водою перебуває під загрозою. І, щоб бути гранично ясними, ми знаємо, що росіяни розробили ядерні підводні човни для роботи в морі. Так що ми не наївні, і ми [країни НАТО] працюємо разом", - заявив Малетер.

Коментарі прозвучали після двох інцидентів із ймовірними диверсіями на газопроводах у Балтійському регіоні за останні 18 місяців - спочатку на Nord Stream 1 і 2 у вересні 2022 року, а потім на Balticconnector у жовтні минулого року. Попри великі розслідування, проведені кількома державами, обидва випадки залишаються нерозкритими, хоча Фінляндія в грудні заявила, що "все вказує на те", що китайське судно навмисно пошкодило якорем Balticconnector.

Малетер зазначив, що ситуація змінилася кардинально відтоді, як більшу частину нинішньої інфраструктури вперше створив приватний сектор, що робить її вкрай вразливою.

"Вони [компанії, що відповідають за них] не знали, що гібридна війна розвиватиметься так швидко. Понад 90 % [інтернету] перебуває під водою. Усі наші канали зв'язку між США, Канадою та Європою проходять під водою, тому існує безліч вразливих місць", - заявив він.

Попри зростаючу роль офшорної вітроенергетики для досягнення кліматичних цілей, інфраструктура все ще має "системні вразливості", сказав він.

"Це дуже важлива проблема, тому що це питання безпеки для майже 1 мільярда цивільних осіб нації. Ми повинні бути захищені і добре забезпечені нашими життєво важливими підводними інфраструктурами", - підкреслив заступник командувача.

Але, за його словами, навіть за значної присутності НАТО неможливо охороняти кожен об'єкт підводної інфраструктури, тому основна відповідальність за захист власної інфраструктури лежить на державах.