Безпечний онлайн-шопінг: як не стати жертвою шахраїв

Уявімо ситуацію, в пошуках новенького ноутбука ви наткнулися на "акцію": перші 5 покупців отримають ноутбук за пів ціни! "Треба поспішати і хутчіш купувати", – подумаєте ви і як будь-який довірливий покупець та любитель низьких цін потрапите, ймовірно, на гачок шахрая.

Перш ніж оформлювати замовлення, зважте на усі обставини та перевірте продавця або інтернет-магазин, де ви здійснюєте покупку.

Основні ознаки шахрайства в онлайн-торгівлі

Виявити шахрайську пропозицію можна, аналізуючи оголошення про продаж товару та поведінку продавця. Варто насторожитися, якщо продавець:

пропонує занижену ціну, не пояснюючи недоліків чи брак товару;

не погоджується на покупку з постоплатою або просить перерахувати аванс на картку;

пропонує надіслати вам копію свого паспорта чи інших документів, щоб викликати у вас довіру;

уникає питань про характеристики товару і поспішає з оплатою;

цікавиться даними вашої картки або іншими персональними відомостями;

надсилає посилання на здійснення оплати в месенджер, якщо ви купуєте на сайті дошки оголошень;

надсилає скорочені посилання нібито на сайт для оформлення покупки;

просить вас зняти ліміт з картки для проведення оплати, адже йому про це надійшло сповіщення від банку;

попереджає, що зараз вам надійде SMS-повідомлення для підтвердження замовлення, оформлення послуги чи оплати товару.

Фейкові інтернет-магазини

Продаж неіснуючих товарів в Інтернеті залишається однією з найпоширеніших схем шахрайства. Шахраї створюють фейкові інтернет-магазини різних товарів: електротехніки, меблів, ґаджетів тощо. Після того, як покупець оформив покупку на такому сайті, зловмисники телефонують під виглядом працівника кол-центру магазину, переконують здійснити передплату за товар та надсилають фішингове посилання для сплати.

Завдяки фішинговим сайтам шахраї дізнаються реквізити банківської картки покупця та привласнюють гроші на його рахунку. Так аферисти отримують не лише передоплату за неіснуючий товар, а й крадуть гроші з рахунків жертв.

Щоб купувати безпечно онлайн та вберегтися від аферистів, дотримуйтеся таких порад:

купуйте на перевірених сайтах та в надійних інтернет-магазинах;

за жодних умов не розголошуйте свої персональні дані та реквізити картки. Пам’ятайте: для надсилання товару продавцю необхідна лише інформація про місце доставки, прізвище, ім’я та номер телефону отримувача замовлення;

перш ніж здійснити покупку, пошукайте відгуки про інтернет-магазин. Врахуйте, що шахраї, як правило, не витрачають багато часу на дизайн вебсайту, тому він буде доволі простим;

перед покупкою ознайомтеся з політикою конфіденційності інтернет-магазину та захищеністю ваших персональних даних;

уникайте підозрілих акційних пропозицій, адже безкоштовний сир буває лише в мишоловках;

спочатку товар – потім гроші, купуйте товар з післяплатою;

для онлайн-покупок оформіть окрему віртуальну картку. Перераховуйте на неї тільки необхідну для покупки суму. Віртуальні картки не мають фізичного носія. У них є лише реквізити: 16-значний номер, термін дії та тризначний код, який потрібно вводити для підтвердження проведення операції. Віртуальна картка для платежів в Інтернеті підвищить вашу платіжну безпеку та дасть змогу уникнути розголошення реквізитів основної картки;

не переходьте в месенджери чи соцмережі, якщо купуєте товар на майданчику онлайн-оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цього майданчика;

не сплачуйте онлайн-покупки, коли підключені до загальнодоступної мережі Wi-Fi, надавайте перевагу інтернету від мобільного оператора;

оплачуйте інтернет-покупки тільки з персональних пристроїв. Якщо паролі та дані на сторонніх девайсах збережуться, шахраї можуть отримати доступ до коштів на вашій картці;

налаштуйте інформування щодо здійснених операцій з вашого рахунку та перевіряйте їх у виписках за допомогою вашого онлайн-банкінгу. Так ви зможете оптимізувати свої витрати та швидко відреагувати в разі несанкціонованого платежу;

перш ніж увести в будь-яку форму дані своєї платіжної картки, потрібно вивчити адресу сайту, перевіряти посилання на відповідність правильному найменуванню компанії, не допускаючи заміни в назві букв на цифри;

перевіряйте продавців та надійність сайтів онлайн-магазинів на спеціальних сервісах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як захистити свій гаманець від підробок.

Також пояснювали, як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди.

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