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Безос предлагает профинансировать NASA в обмен на контракт по строительству лунного модуля

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США , Понедельник 26 июля 2021 23:13
Безос предлагает профинансировать NASA в обмен на контракт по строительству лунного модуля Фото: Безос предлагает профинансировать NASA в обмен на контракт по строительству лунного модуля (twitter.com/JeffBezos)
Автор: Сергей Пышкин

Американский предприниматель и основатель Blue Origin и Amazon Джефф Безос предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) профинансировать часть бюджетного дефицита. В обмен миллиардер желает получить контракт, который позволит его команде разработать посадочный модуль для программы Artemis.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.

В опубликованном обращении к директору NASA Биллу Нельсону, Безос предлагает космическому агентству профинансировать 2 млрд долларов, чтобы оно закрыло бюджетный дефицит. В обмен на свою услугу, предприниматель желает взять полную ответственность за разработку и запуск лунного посадочного модуля.

"Предложение не является отсрочкой, а представляет прямой и постоянный отказ от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что NASA анонсировало программу Artemis весной 2019 года. Также известно, что миссия будет состоять из трех этапов:

  • первый будет заключаться в беспилотном полете корабля Orion вокруг Луны и его возвращении на Землю;
  • второй предполагает полет корабля вокруг Луны с экипажем на борту;
  • ориентированно в 2024 году, в рамках третьего этапа, NASA планирует осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны.
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