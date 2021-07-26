Безос предлагает профинансировать NASA в обмен на контракт по строительству лунного модуля

Американский предприниматель и основатель Blue Origin и Amazon Джефф Безос предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) профинансировать часть бюджетного дефицита. В обмен миллиардер желает получить контракт, который позволит его команде разработать посадочный модуль для программы Artemis.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin .

В опубликованном обращении к директору NASA Биллу Нельсону, Безос предлагает космическому агентству профинансировать 2 млрд долларов, чтобы оно закрыло бюджетный дефицит. В обмен на свою услугу, предприниматель желает взять полную ответственность за разработку и запуск лунного посадочного модуля.

"Предложение не является отсрочкой, а представляет прямой и постоянный отказ от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что NASA анонсировало программу Artemis весной 2019 года. Также известно, что миссия будет состоять из трех этапов: