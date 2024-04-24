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Безоплатне протезування в Україні: куди звертатись та які документи потрібні

Середа 24 квітня 2024 15:55
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Безоплатне протезування в Україні: куди звертатись та які документи потрібні Ілюстративне фото: в Україні протезування зробили безкоштовним (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Право на безоплатний протез мають всі громадяни України, а не лише військові чи постраждалі внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як і куди звернутися?

Якщо ви знаходитесь у лікарні, то зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі.

У випадку, якщо соціального працівника немає, то варто звернутись до лікаря з проханням запросити працівника із територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Він має допомогти подати документи.

Також можна звернутись до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соціального захисту населення чи до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Документи на протезування можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Необхідні документи

Для безоплатного протезування необхідні такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
  • висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;
  • посвідчення УБД для військових (за наявності).

Протезування в Україні

В Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування. Зокрема, у жовтні минулого року Кабмін розширив можливості державної програми протезування.

Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, - у матеріалі РБК-Україна.

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