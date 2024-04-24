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Бесплатное протезирование в Украине: куда обращаться и какие документы нужны

Среда 24 апреля 2024 15:55
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Бесплатное протезирование в Украине: куда обращаться и какие документы нужны Иллюстративное фото: в Украине протезирование сделали бесплатным (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Право на бесплатный протез имеют все граждане Украины, а не только военные или пострадавшие в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как и куда обратиться?

Если вы находитесь в больнице, обратитесь к социальному работнику, который есть в медучреждении.

В случае, если социального работника нет, следует обратиться к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Он должен помочь подать документы.

Также можно обратиться в ближайший ЦНАП, местный орган социальной защиты населения или территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Документы на протезирование можно подать онлайн через электронный кабинет с инвалидностью.

Необходимые документы

Для бесплатного протезирования необходимы следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных);
  • заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;
  • удостоверение УБД для военных (при наличии).

Протезирование в Украине

В Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании. В частности, в октябре прошлого года Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, – в материале РБК-Украина.

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