Бесплатное протезирование в Украине: куда обращаться и какие документы нужны

Право на бесплатный протез имеют все граждане Украины, а не только военные или пострадавшие в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как и куда обратиться?

Если вы находитесь в больнице, обратитесь к социальному работнику, который есть в медучреждении.

В случае, если социального работника нет, следует обратиться к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Он должен помочь подать документы.

Также можно обратиться в ближайший ЦНАП, местный орган социальной защиты населения или территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Документы на протезирование можно подать онлайн через электронный кабинет с инвалидностью.

Необходимые документы

Для бесплатного протезирования необходимы следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных);

заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;

удостоверение УБД для военных (при наличии).

Протезирование в Украине

В Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании. В частности, в октябре прошлого года Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, – в материале РБК-Украина.

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