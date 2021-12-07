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Для безопасности подростков. В Instagram появятся новые функции: список

Автор: Анастасия Рокитна

Instagram представил ряд новых функций для безопасности пользователей-подростков. Запуск некоторых из них планируется в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Washington Post.

Какие новые функции представлены:

  • родители смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, и устанавливать ограничения.
  • введут в ряде стран новая функция "Сделай перерыв".
  • подростки получат возможность уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями.
  • пользователям будет запрещено отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них.
  • приложение будет подталкивать подростков к новым темам, если они какое-то время будут задерживаться на одной.
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