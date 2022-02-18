Безопасность, торговля и энергетика. Кулеба о сути союза с Британией и Польшей

Альянс трех

Создание малых альянсов - непростая задача с точки зрения дипломатической работы, ведь нужно согласовать интересы не двух, а трех и более стран. И под совместным заявлением о запуске нового формата должны быть готовы подписаться все стороны, отметил министр.

"Я рад, что нам удалось найти общие знаменатели и выступить вчера, 17 февраля, с совместным заявлением, которое и является официальным началом нового формата", - заявил Кулеба.

Что этот Альянс дает Украине

По его словам, опросы общественного мнения свидетельствуют, что более 60% украинцев поддерживают и создание нового трехстороннего альянса с британцами и поляками, и в целом воплощение украинской стратегии малых альянсов.

"Вы знаете, что это часть нашей проактивной внешней политики согласно Стратегии внешнеполитической деятельности. И за прошедшие полтора года мы уже создали Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадригу с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой", - сообщил он.

Кулеба отметил, что все эти альянсы - не только о создании групп дружественных стран.

"Для Украины речь идет прежде всего об изменении психологии во внешней политике с постоянной попытки только присоединиться к другим на проактивное создание собственных кругов влияния", - уточнил он.

Какая специфика этого альянса

Кулеба рассказал, что в двух других малых альянсах Украины, Люблинском треугольнике и Квадриге, измерение по безопасности также ярко выраженное. Люблинский треугольник имеет общее военное подразделение, Литполукрбриг, в которое входят более четырех с половиной тысяч украинских, польских и литовских военных, а также усиленное сотрудничество в сфере пограничного контроля, противодействии гибридным угрозам, в частности российской дезинформации.

"Украина уже воплощает с Великобританией и Польшей углубленное военно-техническое сотрудничество, но на двустороннем уровне. Вы знаете, что Украина уже получила существенное усиление для Вооруженных сил от наших британских и польских партнеров, за что мы им очень благодарны", - сообщил он.

По его словам, впереди еще раунды переговоров по конкретным направлениям его развития. Кулеба перечислил направления, которым предоставляет приоритет украинская сторона. Это прежде всего:

поддержка военно-политическим руководством партнеров практических аспектов евроатлантической интеграции Украины,

консультативно-совещательная помощь по реализации задач оборонной реформы в Украине,

расширение географии подготовки подразделений Вооруженных сил Украины с участием британских и польских инструкторов,

совместное участие в многонациональных военных учениях на территории Украины,

сотрудничество с британскими и польскими партнерами в военно-технической сфере, направленное на удовлетворение насущных потребностей Вооруженных сил Украины,

модернизация и переориентация отечественных предприятий оборонной промышленности на производство современной высокотехнологичной продукции.

На следующем этапе Украина, Великобритания и Польша готовят к подписанию меморандум, который определит основные принципы и задачи функционирования нового формата.

"Меморандум уже определит конкретные направления. Далее будем активно развивать новый формат, наполнять его конкретными проектами, выводить его на новый уровень, придавать ему новый вес", - уточнил министр.

В сфере безопасности помимо военно-технического сотрудничества Украина также видит потенциал нового трехстороннего альянса в углубленном взаимодействии спецслужб и разведок для борьбы с гибридными угрозами и подрывной деятельностью, транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом и киберугрозами, координации взаимодействия с целью надлежащего реагирования сектора безопасности на актуальные вызовы и угрозы региональной безопасности.

Украинская сторона также видит большой потенциал в развитии торговли и инвестиций, крупных инфраструктурных проектах, развитии транспортных коридоров и укреплении энергетической безопасности региона, развитии возобновляемой энергетики и инноваций, отметил он.

"С полной уверенностью можно сказать, что новый трехсторонний альянс Украины, Великобритании и Польши создает большие новые возможности для наших стран, для наших граждан и бизнеса. Киев, Лондон и Варшава настроены максимально воплотить эти возможности трехстороннего сотрудничества в действительность на благо трех наших народов", - заявил Кулеба.

Будет ли расширение Альянса

По словам Кулебы, Украина, Польша и Великобритания имеют реалистичное осознание угрозам безопасности в Европе, стратегию противодействия вызовам со стороны РФ, а также значительный потенциал трехстороннего взаимодействия в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой.

"Великобритания и Польша на фоне продолжающейся эскалации со стороны РФ являются лидерами среди европейских партнеров, которые активно публично поддерживают Украину и демонстрируют готовность к всестороннему взаимодействию", - заявил он.