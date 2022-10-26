Безкоштовна електроенергія, медикаменти, модульні укриття та інше: як допомагає українській армії та населенню найвпливовіший бізнесмен України

Перемога України — це складний шлях, про який мріє кожен українець. Якщо народ допомагає більшою мірою грошима, то Рінат Ахметов залучає свій металургійний та енергетичний бізнес. Варто підкреслити, що левова доля підприємств мільярдера знаходиться у східній частині країни, і через російську агресію Ахметов втратив більшість свого статку. Але це не завадило бізнесмену надавати активну допомогу своїм громадянам. На початку війни компанія ДТЕК втратила до 70% зеленої генерації та 30% теплової генерації. При цьому зараз здійснюється все можливе для відновлення постачання електроенергії, хоча ще у вересні було нанесено багато ракетних ударів по потужностям компанії. Більш того — найвпливовіша людина України надає безкоштовну енергію критичній інфраструктурі у певних регіонах.

Відомо також, що Ахметову належить великий міжнародний холдинг «Метінвест», який спеціалізується на металургії. Завдяки цьому, компанія з перших днів вторгнення Росії займається виготовленням металевих протитанкових їжаків. Також було надано більше 90 тис. сталевих пластин для бронежилетів, які рятували українських військових у період дефіциту цього спорядження. Окрім того, постачається власна розробка спеціалістів компанії у вигляді модульного укриття для бліндажів. Конструкція призначена для зони відпочинку та облаштування фронтового побуту. Унікальність модуля полягає в тому, що він легко складається на локації та не потребує спецтехніки для перевезення.

Не пройшла повз і технічна допомога захисникам України, а саме підрозділам ГУР та сухопутним військам вже передано 300 безпілотників. А загальна сума допомоги, яку було виділено на підтримку ЗСУ та мирних громадян, склала більше 3 млрд гривень. І це не враховуючи електропостачання, на яке було витрачено більше 178 млн гривень. Також серед допомоги — постачання 550 тонн вугілля для Укрзалізниці та громад, в період, коли єдиним шляхом евакуації було залізничне сполучення.

Якщо говорити про гуманітарну допомога, то вона надходить у вигляді продуктових наборів, медикаментів та евакуації. Фонди Ріната Ахметова одними з перших з’являються на звільнених територіях та допомагають мешканцям, які довгий час знаходились в окупації. Величезний вклад також роблять фахівці з енергетики від ДТЕК, які відновлюють мережі під постійними обстрілами, знаходячись майже в епіцентрі бойових дій. Більш того — після нещодавніх вересневих обстрілів критичної інфраструктури України компанія ухвалила рішення відновлювати світло навіть там, де не має власних магістралей.

Загалом, бізнесмен є одним з найбільших спонсорів у наданні допомоги українській армії. Якщо брати внески інших компаній та впливових людей, то вони мають інший формат допомоги — збір коштів або благодійні фонди. Рінат Ахметов допомагає власними ресурсами, враховуючи електропостачання, металургійну продукцію, пісок, щебінь, залізобетонні блоки та плити, дизель та інші сталеві вироби.

Матеріал підготовлено на основі публікації: https://daily.rbc.ua/rus/show/staleviy-front-k-rinat-ahmetov-postaviv-biznes-1663932698.html