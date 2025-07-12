Бездоганний результат. У ЗСУ показали, як зенітний комплекс Skynex знищує "Шахеди"

ППО Skynex в Україні

Skynex - це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Ця система ППО є доволі новою, оскільки була представлена у листопаді 2021 року.

Skynex належить до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину.

У січні повідомлялося, що установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини разом з іншими озброєннями, що увійшло до оголошеного нового пакету допомоги.

Через три місяці, вже у квітні, в України з'явився ще один комплекс ППО Skynex, переданий Німеччиною. Ще у лютому 2023 року повідомлялось, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex.

Більше подробиць про зенітку артилерійську установку Skynex – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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