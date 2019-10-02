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Бездействие Трубы карается по закону, - Чорновол

Новости » Политика    02.10.2019 - 17:00
Бездействие Трубы карается по закону, - Чорновол
Фото: Татьяна Чорновол (из открытых источников)

ГБР должна начать расследования против Портнова, считает Чорновол

Жалоба, которую удовлетворил Шевченковский районный суд Киева, обязывает Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование против Портнова. Об этом сообщила журналистам народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол, передает РБК-Украина.

Она напомнила, что ранее суд дважды обязывал ГБР начать досудебное расследование против Портнова.

"Кстати, ГБР не исполнило решение суда. Хотя это очень серьезное преступление", - сказала она.

Чорновол сообщила, что занесет это решение суда в ГБР и за 24 часа ГБР должно начать досудебное расследование по ее жалобе.

"Но я прогнозирую, поскольку ГБР демонстрирует преступное бездействие и это расследование не было начато по первым двум решениям суда, то я думаю такая же ситуация будет и в этот раз", - заметила она.

В то же время она подчеркнула, что эти решения суда не подлежат обжалованию и должны быть выполнены за 24 часа.

Экс-депутат добавила, что в случае невыполнения этого решения суда, снова пойдет в ГБР подавать сообщение о преступлении против руководителей ГБР, которые не выполняют решение суда.

"Это преступление. Причем серьезное преступление, когда речь идет о должностном лице, занимающим особо ответственное положение – это 5 лет тюрьмы. Это фактически и 5 лет тюрьмы и для Трубы. Потому что я знаю, что решение суда не исполняется по его непосредственному приказу", - подчеркнула Чорновол.

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