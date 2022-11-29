"Без цього так просто не перемогти". Кулеба закликав НАТО терміново збільшити виробництво зброї

"Поки ми ведемо битви сьогодні, ми повинні думати про те, як ми будемо вести битви завтра", - заявив Кулеба перед зустріччю міністрів Альянсу, який стартує сьогодні.

За його словами, у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань.

"Країни НАТО повинні почати виробництво необхідного озброєння вже сьогодні. Якщо цього не станеться, попередив він, ми не зможемо перемогти", - зазначив Кулеба.

Міністр акцентував, що коли останнього разу був на зустрічі міністрів НАТО, то прийшов із трьома словами: зброя, зброя і зброя.

"Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібна протиповітряна оборона, танки і виробничі лінії", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті стартує дводенний саміт НАТО. На якому зберуться міністри закордонних справ країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

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