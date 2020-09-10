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В Бейруте вновь вспыхнул сильный пожар в порту

Автор: Игорь Литвиненко

В столице Ливана Бейруте вспыхнул новый сильный пожар в порту. Причины пожара пока неизвестны.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что пожар произошел на складе, где хранятся шины. Он находится вблизи места, где месяц назад произошел мощный взрыв.

Сейчас на месте пожарные борются с возгоранием.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремело два мощных взрыва. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов. Правоохранители Ливана утверждают, что в порту произошел взрыв селитры. В результате взрыва погибли уже более 220 человек, еще около 5 тысяч пострадали. Пропавшими без вести считаются более ста человек, при этом днями спасатели прекратили поисковую операцию.

В результате взрыва власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием", а также ввели чрезвычайное положение.

Позже правительство Ливана в полном составе ушло в отставку на фоне протестов, вызванных взрывом в порту.

Несмотря на предварительную версию о взрыве селитры, глава Пентагона США Марк Эспер не исключил, что взрыв мог произойти в результате атаки.

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