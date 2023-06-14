ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У бета-версії WhatsApp з'явилася функція відеоповідомлень

Новость на русском →
Середа 14 червня 2023 21:20
У бета-версії WhatsApp з'явилася функція відеоповідомлень Фото: у бета-версії WhatsApp з'явилася функція відеоповідомлень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У бета-версії WhatsApp з’явилась нова функція, яку очікували багато користувачів. Йдеться про можливість надсилати відеоповідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням WABetaInfo.

У новій бета-версії WhatsApp ця функція доступна як для iOS, так і Android. Вона дозволяє надсилати відео повідомлення тривалістю до 60 секунд. Раніше у цьому месенджері можна було надсилати тільки текстові та аудіоповідомлення.

Наразі ця функція доступна для вибраних бета-тестерів і протягом наступних тижнів буде поступово розповсюджена для більшої кількості користувачів.

Відеоповідомлення в чатах виглядають подібно до інших месенджерів з такою функцією - у формі кола. Натиснувши на коло, можна переглянути відеоповідомлення у повноекранній версії.

Щоб перевірити, чи увімкнена можливість запису відеоповідомлення для вашого облікового запису, потрібно просто натиснути кнопку мікрофона на панелі чату в будь-якій розмові: якщо вона перетворюється на кнопку відеокамери, то вже можна записувати відеоповідомлення.

Нові функції WhatsApp

Нагадаємо, минулого року месенджер WhatsApp отримав оновлення, яке користувачі довго чекали. Завдяки новій функції, користувачі iPhone можуть передати історію чатів, фото, відео, голосових повідомлень з Android на iPhone.

Також у WhatsApp з'явилася функція "Написати собі" (Message Yourself). По суті це чат, який видно тільки вам. Туди можна надсилати нотатки, нагадування, посилання та будь-яку іншу інформацію, яку бажаєте зберегти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
WhatsApp
NEWS
Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни