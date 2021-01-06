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Заворушення у США: в Капітолій прибув спецназ

Вашингтон, Середа 06 січня 2021 23:42
Заворушення у США: в Капітолій прибув спецназ
Фото: поліція США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В американський Капітолій, в який прорвалися прихильники чинного президента Дональда Трампа, почав прибувати спецназ. У будівлю зайшли спецпризначенці Федерального бюро розслідувань.

Про це повідомила журналістка телеканалу NBC News.

Журналістка також опублікувала відеоролик, на якому зафіксовано, як силовики SWAT йдуть приміщенням Капітолію.

Зазначимо, сьогодні американський Конгрес зібрався на засідання в Капітолії, щоб затвердити результати голосування на виборах президента США. Однак прихильники чинного президента Дональда Трампа влаштували масову акцію протесту біля Капітолія.

Як писало РБК-Україна, протестувальники прорвалися у будівлю Капітолію та зайшли до приміщення, де засідає американський Сенат. З будівлі Капітолію евакуювали сенаторів та конгресменів.

Крім того, в будівлі Капітолію сталася стрілянина, в результаті якої постраждала щонайменше одна людина. Обставини стрілянини поки що невідомі.

Після цього президент Трамп доручив ввести Національну гвардію у Вашингтон, де розташований Капітолій. Після прориву протестувальників у будівлю влада округу Колумбія мобілізувала всі підрозділи Нацгвардії.

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Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати АмерикипротестВашингтонкапитолий

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