Заворушення у США: в Капітолій прибув спецназ

Фото: поліція США (Getty Images)

В американський Капітолій, в який прорвалися прихильники чинного президента Дональда Трампа, почав прибувати спецназ. У будівлю зайшли спецпризначенці Федерального бюро розслідувань.

Про це повідомила журналістка телеканалу NBC News.

Журналістка також опублікувала відеоролик, на якому зафіксовано, як силовики SWAT йдуть приміщенням Капітолію.

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

Зазначимо, сьогодні американський Конгрес зібрався на засідання в Капітолії, щоб затвердити результати голосування на виборах президента США. Однак прихильники чинного президента Дональда Трампа влаштували масову акцію протесту біля Капітолія.

Як писало РБК-Україна, протестувальники прорвалися у будівлю Капітолію та зайшли до приміщення, де засідає американський Сенат. З будівлі Капітолію евакуювали сенаторів та конгресменів.

Крім того, в будівлі Капітолію сталася стрілянина, в результаті якої постраждала щонайменше одна людина. Обставини стрілянини поки що невідомі.

Після цього президент Трамп доручив ввести Національну гвардію у Вашингтон, де розташований Капітолій. Після прориву протестувальників у будівлю влада округу Колумбія мобілізувала всі підрозділи Нацгвардії.