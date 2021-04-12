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Беспорядки в Миннеаполисе: в пригороде столкновения с полицией, введена Нацгвардия

Автор: Анастасия Рокитна

Национальную гвардию Миннесоты ввели в пригород Миннеаполиса - Бруклин-Центр, где происходят беспорядки после гибели афроамериканца Данте Райте. Там уже произошли столкновения между полицией и протестующими.

Об этом сообщает CNN.

Протесты начались после того, как полицейский застрелил парня. Речь идет о 20-летнем Данте Райте. Правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Как было установлено, ранее был выдан ордер на арест молодого человека.

Фото: в Миннеаполисе возобновились беспорядки (GettyImages)

Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину. Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Он погиб.

Спустя несколько часов к месту происшествия пришли сотни человек. Начались столкновения с полицейскими, несколько патрульных машин были повреждены. Затем толпа численностью до 200 человек двинулась в сторону полицейского управления пригорода.

Протестующие бросали камни в здание полицейского управления, поступали сообщения о выстрелах. В пригород ввели Национальную гвардию.

Напомним, в мае 2020 года во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая. Тогда тоже были простесты в стране.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкибеспорядкиполиция
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