ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Беспорядки в Брюсселе: толпа подожгла полицейский участок после смерти задержанного парня

Брюссель, Среда 13 января 2021 23:36
Беспорядки в Брюсселе: толпа подожгла полицейский участок после смерти задержанного парня
Фото: беспорядки в Брюсселе (Belga)
Автор: Артур Родивилов

В Брюсселе вспыхнула массовая акция протеста. Десятки человек устроили стычки с сотрудниками правоохранительных органов на улицах бельгийской столице.

Об этом сообщает The Brussels Times.

К зданию управления пришли не менее полутора сотен молодых людей и забросали его камнями. Толпа подожгла полицейский участок.

Протесты в бельгийской столице начались 11 января, на фоне того, что молодой бельгиец скончался по неизвестной причине после задержания полицией.

По имеющейся информации, 23-летний Ибрагима снимал на камеру правоохранителей, которые проверяли документы на вокзале в Брюсселе. Возможно, молодой человек, нарушил комендантский час и из-за съемки был задержан полицейскими и отправлен в участок. В итоге он неожиданно скончался "из-за недомогания".

Демонстранты полагают, что молодой человек мог погибнуть по вине правоохранителей. Прокуратура ведёт расследование этого инцидента.

Напомним, что в мае 2020 года США охватили наиболее массовые протесты в современной истории из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина задохнулся при задержании полицейскими. Протесты периодически переходили в погромы, грабежи и мародерство.

Также протесты возобновились после убийства "копами" афроамериканца Дэниела Пруда по вине полицейских. 41-летний мужчина погиб после того, как полицейские надели ему на голову мешок и продержали несколько минут прижатым к асфальту.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Брюссельбеспорядки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь