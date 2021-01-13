Беспорядки в Брюсселе: толпа подожгла полицейский участок после смерти задержанного парня

Фото: беспорядки в Брюсселе (Belga)

В Брюсселе вспыхнула массовая акция протеста. Десятки человек устроили стычки с сотрудниками правоохранительных органов на улицах бельгийской столице.

Об этом сообщает The Brussels Times.

К зданию управления пришли не менее полутора сотен молодых людей и забросали его камнями. Толпа подожгла полицейский участок.

Протесты в бельгийской столице начались 11 января, на фоне того, что молодой бельгиец скончался по неизвестной причине после задержания полицией.

#Bruxelles Gare du nord: La foule a répondu présent à l'appel à manifester pour demander la vérité sur le décès d'Ibrahima, 23 ans, survenu une heure après son interpellation par la police samedi dernier.

@ArthurSente pic.twitter.com/SNaxPBJ9G7 — Le DéCaLé (@ledecaledu25) January 13, 2021

По имеющейся информации, 23-летний Ибрагима снимал на камеру правоохранителей, которые проверяли документы на вокзале в Брюсселе. Возможно, молодой человек, нарушил комендантский час и из-за съемки был задержан полицейскими и отправлен в участок. В итоге он неожиданно скончался "из-за недомогания".

Демонстранты полагают, что молодой человек мог погибнуть по вине правоохранителей. Прокуратура ведёт расследование этого инцидента.

Напомним, что в мае 2020 года США охватили наиболее массовые протесты в современной истории из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина задохнулся при задержании полицейскими. Протесты периодически переходили в погромы, грабежи и мародерство.

Также протесты возобновились после убийства "копами" афроамериканца Дэниела Пруда по вине полицейских. 41-летний мужчина погиб после того, как полицейские надели ему на голову мешок и продержали несколько минут прижатым к асфальту.