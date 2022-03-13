Бесполетная зона не отвернула бы удар по Яворову, – Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Представитель американского Минобороны уверен, что бесполетная зона не остановила бы РФ от атаки на полигон. Международный центр поддержки мира и безопасности в Яворове традиционно использовался для совместных учений ВСУ с иностранцами.

"Запрещенная для полетов зона красиво звучит, будто воздушная полиция. Но я участвовал в одной из них, когда был молодым офицером авианосца в начале 90-х. Это бой. Вы должны быть готовы стрелять или быть застреленным. Президент Байден четко дал понять, что войска США не собираются воевать в Украине", – заявил Кирби.

Вместе с этим, пресс-секретарь Пентагона заверил, что в случае нападения России на одного из членов НАТО реакция Соединенных Штатов будет немедленной. Вашингтон готов выполнить обязательства по защите союзников внутри альянса.