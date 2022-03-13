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Бесполетная зона не отвернула бы удар по Яворову, – Пентагон

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Воскресенье 13 марта 2022 16:18
Бесполетная зона не отвернула бы удар по Яворову, – Пентагон Фото: Джон Кирби (usembassy.gov)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отреагировал на ракетный удар российских войск по Яворивскому полигону во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Представитель американского Минобороны уверен, что бесполетная зона не остановила бы РФ от атаки на полигон. Международный центр поддержки мира и безопасности в Яворове традиционно использовался для совместных учений ВСУ с иностранцами.

"Запрещенная для полетов зона красиво звучит, будто воздушная полиция. Но я участвовал в одной из них, когда был молодым офицером авианосца в начале 90-х. Это бой. Вы должны быть готовы стрелять или быть застреленным. Президент Байден четко дал понять, что войска США не собираются воевать в Украине", – заявил Кирби.

Вместе с этим, пресс-секретарь Пентагона заверил, что в случае нападения России на одного из членов НАТО реакция Соединенных Штатов будет немедленной. Вашингтон готов выполнить обязательства по защите союзников внутри альянса.

Напомним, что Яворивский полигон был атакован с акватории Черного и Азовского морей и привел к гибели 35 украинцев.

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