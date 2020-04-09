Бесплатное пробное ВНО онлайн от ЯвКурсе: участников уже больше, чем у пробного оффлайн и регистрация продолжается!

5 апреля состоялось первое пробное ВНО онлайн от образовательной компании "ЯвКурсе". Событие полностью бесплатное, в отличие от офлайн-варианта от Украинского центра оценивания качества образования. А вот возможности даже больше: участники не только проверяют свои знания, но и получают видео-мастер-класс по процедуре проведения ВНО и апелляций, и участвуют в полном разборе всех задач

По данным на 7 апреля, охвачено 337 855 старшеклассников и их родителей, из них 39% зарегистрированных - это 10-классники. Что свидетельствует об ответственном отношении учеников к своему будущему, ведь именно в десятом классе время задуматься над выбором специальности, университета и стратегией подготовки.

Кроме того, старшеклассники значительно активнее регистрируются на бесплатное пробное ЗНО онлайн, чем на платный аналог от УЦОКО. Распределение предметов по количеству участников таков:

1. Украинский язык и литература. Тестирование состоялось 5 апреля и охватило 225 729 старшеклассников, на 7067 больше количества зарегистрированных на платное пробное ВНО от УЦОКО.

2. История Украины. Количество регистраций онлайн уже 208 429 (в УЦОКО - 37860). Регистрация продолжается.

3. Английский язык - 200 768 (в УЦОКО - 45844). Регистрация продолжается.

4. Математика - 198351 (в УЦОКО - +62388). Регистрация продолжается.



"Когда мы запускали этот социальный проект, то понимали, что для украинских старшеклассников и их родителей возможность проверить знания к официальному ВНО является очень важной, а тесты от УЦОКО постоянно переносятся из-за карантина. Но такое количество регистраций, которые все еще продолжаются, неожиданная даже для нас. Мы обязательно предоставим возможность всем ученикам присоединиться! " - Владимир Володин, руководитель инновационного образовательного центра ЯвКурсе.

Зарегистрироваться на пробное ВНО онлайн можно на сайте компании ЯвКурсе (yavkursi.com).

Даты тестирования:

12 апреля - история Украины и математика.

26 апреля - английский язык, биология, физика.



Отзывы участников:

"Тест качественный, литературу сдал легко, а над языком еще нужно работать, над сочинением тоже. Увидел свои сильные и слабые места."

"Очень понравилось Ваше пробное. Наиболее сложным оказался анализ текстов. Тема собственного высказывания действительно порадовала. Не могу дождаться следующих пробных от ЯвКурсе."

Для справки: Образовательная компания ЯвКурсе при поддержке Международного института инноваций открыла возможность проходить Пробное ВНО онлайн для всех учеников Украины. Проект проводится в рамках Программы поддержки абитуриентов, одобренной Министерством образования и науки Украины (письмо № 2.2-4082 / 28.12.2018).