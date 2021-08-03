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Беспилотник и гранатометы: за сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие

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Вторник 03 августа 2021 08:48
Беспилотник и гранатометы: за сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие Фото: на Донбассе за сутки 7 обстрелов (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Прицепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Возле Южного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 утра, 3 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Золооте-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженны сил Украины нет.

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