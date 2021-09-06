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Безпілотник бойовиків скинув на житловий район Зайцевого дві саморобні міни

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Зайцеве, Понеділок 06 вересня 2021 16:11
Безпілотник бойовиків скинув на житловий район Зайцевого дві саморобні міни Фото: бойовики скинули бомби на житловий сектор Зайцевого (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики сьогодні вранці скинули з безпілотника дві саморобні міни на житловий сектор населеного пункту Зайцеве на Донбасі. Інцидент стався близько 4:20 на північній околиці житлового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.

Одна з саморобних мін не спрацювала. Мирні мешканці населеного пункту в результаті обстрілу не постраждали.

"Вибухові пристрої були виготовленні за допомогою 3D-принтера, у кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини. В якості вражаючих елементів були використані спеціально виготовленні "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 мм", - розповіли у штабі.

У командуванні наголошують, що окупанти почали все частіше застосовувати безпілотники проти Збройних сил України. Тільки за останній тиждень бойовики п'ять разів запускали безпілотники на Донбасі.

"Всі вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України й стануть черговими свідченнями злочинів окупантів на українській землі", - додали у штабі.

Фото: бойовики скинули бомби на житловий сектор Зайцевого (facebook.com/pressjfo.news)

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