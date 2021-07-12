Из-за бесконтрольного вывоза лома Украина может лишиться сырья, - эксперт

"Сейчас в Украине сложилась критическая ситуация с обеспечением лома предприятий. С начала года уже вывезли 230 тыс. тонн лома. Это большой объем, и он растет из месяца к месяцу. Если это будет продолжаться, я боюсь, что мы можем выйти на годовой показатель до полутора миллиона тонн. В итоге наши предприятия потеряют конкурентоспрособность и продадут меньше готовой металлопродукции", - пояснил Каленков.

По его словам, чтобы защитить внутренний рынок, Украина ввела заградительную экспортную пошлину, но она перестала справляться со своей функцией.

"Экспортная пошлина сейчас составляет 58 долларов, но после того, как выросли цены на металлопродукцию и на лом в процентном содержании, пошлина уже не является механизмом ограничения экспорта и не убирает ценовой диспаритет", - подчеркнул Каленков.

Ну а тем временем Украина страдает от недобросовестной конкуренции - в частности, со странами, в которых металлургические отрасли получают значительную государственную поддержку.

"У нас несправедливая конкуренция с Турцией и с ПМР - самопровозглашенной Преднистровской республикой. За счет субсидирования государства и там, и там, они имеют возможность несправедливо задирать цены нерыночным путем и выгребать из Украины весь лом", - пояснил эксперт.

По его мнению, Украина должна в такой ситуации поступать так же, как поступает весь цивилизованный мир, а именно - защитить внутренний рынок и запретить вывоз лома из Украины.

"Все страны вокруг нас или уже ввели, или рассматривают запрет экспорта лома на несколько лет. На это пошла Россия, Казахстан, другие страны Восточной серии, сейчас этот вопрос рассматривают в ЕС. Украине здесь нельзя опоздать, нельзя потерять лом с внутреннего рынка. Поэтому необходимо оперативно принять решение о запрете экспорта лома - как минимум на два года, до конца 2023 года. Это выровняет ситуацию, уберет недобросовестную конкуренцию с турками и с российским анклавом ПМР. А мы сможем быть уверены, что украинские предприятия обеспечены ломом", - резюмировал Каленков.