У Берліні напали з ножем на українця після запитання про національність

За попередніми даними, вранці близько 06:40, 51-річний чоловік вигулював собаку в берлінському районі Шарлоттенбург-Норд.

Під час прогулянки він давав вихованцеві команди українською мовою, що почули двоє невідомих. Після цього виник інцидент.

"Він заявив, що віддавав собаці команди українською мовою, після чого двоє незнайомців запитали його про національність. Коли він відповів, що він українець, один із двох незнайомців нібито вдарив його ножем у живіт", - повідомили в поліції.

Там додали, що після того, що сталося, невідомі зникли. Подальше розслідування взяв на себе спеціалізований відділ поліції.

Відомо, що на місце події було викликано служби екстреної допомоги, які доправили пораненого чоловіка до лікарні. Повідомляється, що загрози його життю немає.