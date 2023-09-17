У Берліні екоактивісти облили фарбою Бранденбурзькі ворота

Фарбою облили всі шість стовпів Бранденбурзьких воріт. Правоохоронці затримали 14 людей і наразі проводять розслідування за фактом пошкодження пам'ятки. Також фарбою облили Паризьку площу перед воротами.

В русі "Останнє покоління" заявили, що не несуть відповідальності за цю акцію. Там стверджують, що учасники акції використовували вогнегасники, а не фарбу.

Активісти руху "Останнє покоління", як повідомляють ЗМІ, вимагають, щоб Німеччина повністю відмовилася від викопного палива (бензин, вугілля, газ) до 2030 року. Рух планує нові акції, зокрема у Берліні завтра очікується блокування доріг.

В німецькому уряді категорично засуджують поведінку екоактивістів. Як заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер, цим рух "Останнє покоління" нічого не досягає, а лише завдає шкоди суспільній підтримці, якої потребує захист клімату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.