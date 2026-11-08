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У Берліні чоловік видерся на флагшток перед Рейхстагом та вивісив прапор Палестини

22:55 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: поліція затримала чоловіка за палестинський прапор на Рейхстазі (Getty Images)

Чоловік виліз на 30-метровий флагшток біля Рейхстагу в Берліні, зняв німецький прапор і підняв палестинський. Правоохоронці затримали підозрюваного та його спільників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Інцидент стався на площі Республіки близько 11:30 ранку. 22-річний чоловік піднявся на майже 30-метровий флагшток, зняв "Прапор єдності" та кинув його на землю, після чого підняв палестинський прапор.

Двоє інших чоловіків віком 20 і 32 роки перебували біля підніжжя флагштока, допомагали йому та охороняли місце події.

Зловмисник залишався на вершині щогли близько години, використовуючи альпіністський страхувальний пояс. Близько 12:30 він самостійно спустився вниз, після чого його взяли під варту.

Пожежна служба зняла палестинський прапор, проте через пошкодження підйомної системи повернути німецький прапор на місце одразу не вдалося.

Двох прихильників відпустили після перевірки їхніх особистих даних та вручення наказу залишити територію.

Державна безпека Управління кримінальної поліції розслідує підозри у наклепі на державу та її символи, пошкодженні майна, незаконному проникненні та порушенні закону про зібрання.

Нагадаємо, що організатори молодіжних протестів у Німеччині з руху Gen Z regelt анонсували нові масові акції на 20 листопада після успішного проведення загальнонімецьких демонстрацій.

Водночас представники консервативних політичних сил різко засудили спалахи насильства та пообіцяли жорстко покарати винних у заворушеннях під час мітингів у кількох містах Німеччини.

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