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В Берлине устроили масштабный протест из-за карантина

Автор: Андрей Козловский

В Берлине (Германия) около 18 тысяч человек вышли на марш протеста против карантина. Поток людей продолжает прибывать.

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Об этом сообщает Die Welt.

Как сообщается, демонстранты не соблюдают требования минимальной дистанции, а также они протестуют без защитных масок. В полиции отмечают, если митингующие будут игнорировать карантинные правила, это может стать поводом для роспуска демонстрации.

Противники коронавирусных ограничений вышли на марш под названием "Собрание за свободу", участники съехались из разных регионов Германии.

Они держат баннеры с надписью "Мы - люди", "Все ложь" и призывают к отставке федерального правительства и отмене коронавирусных правил, введенных из-за пандемии. Сейчас акция проходит мирно.

Напомним, в Германии утвердили новые карантинные меры для борьбы с распространением COVID-19.

Кроме того, ранее в Германии заявили о второй волне коронавируса.

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