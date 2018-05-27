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В Берлине прошли массовые митинги в поддержку оппозиции

НовостиОбщество    27.05.2018 - 18:56
Иллюстративное фото (twitter)
Иллюстративное фото (twitter)

Тысячи сторонников и противников ультраправых вышли на марш в Берлине

В Берлине 27 мая прошел марш, организованный ультраправой оппозиционной партией "Альтернатива для Германии" (AfD), на который собралось несколько тысяч человек. Об этом пишет агентство DPA.

В частности, сообщается, что участники шествия под названием "Будущее Германии" прошли от центрального железнодорожного вокзала в направлении Бранденбургских ворот. Правопорядок в ходе акций обеспечивают около двух тысяч полицейских.

Одновременно в городе под лозунгом "Стоп ненависти" проходят акции левых организаций, ЛГБТ и противников расизма. Противники AfD неодобряли действия оппонентов.

Аннегрет Крамп-Карренбауер, генеральный секретарь Христианско-Демократической партии (ХДС), возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, раскритиковала AfD.

"AfD несет антисемитизм в парламент. Старые нацисты, неонацисты и правые популисты. Они не воспринимают людей, как достойных, как личностей. Эти люди - угроза для еврейской культуры в Германии", - заявила она.

Сопредседатель "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен быстро ответил, что это именно ХДС грозит еврейской общине в Германии, поскольку он дает возможность многим мусульманским мигрантам, некоторые из которых совершают антисемитские выпады.

Напомним, как сообщалось ранее, еще в 2016 году в Берлине во время массовых митингов в столкновениях с лево-радикалами были ранены 123 полицейские.

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Теги публикации: Берлин, Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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