В Берлине прошли массовые митинги в поддержку оппозиции

Тысячи сторонников и противников ультраправых вышли на марш в Берлине

В Берлине 27 мая прошел марш, организованный ультраправой оппозиционной партией "Альтернатива для Германии" (AfD), на который собралось несколько тысяч человек. Об этом пишет агентство DPA.

В частности, сообщается, что участники шествия под названием "Будущее Германии" прошли от центрального железнодорожного вокзала в направлении Бранденбургских ворот. Правопорядок в ходе акций обеспечивают около двух тысяч полицейских.

Bunt und laut: Mit 72.000 Menschen haben wir heute in #Berlin 3.500 HetzerInnen der AfD übertönt! #stopptdenhass #stopptdieAfD pic.twitter.com/CDAGiwXMNG — Jusos in der SPD (@jusos) May 27, 2018

Одновременно в городе под лозунгом "Стоп ненависти" проходят акции левых организаций, ЛГБТ и противников расизма. Противники AfD неодобряли действия оппонентов.

Аннегрет Крамп-Карренбауер, генеральный секретарь Христианско-Демократической партии (ХДС), возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, раскритиковала AfD.

"AfD несет антисемитизм в парламент. Старые нацисты, неонацисты и правые популисты. Они не воспринимают людей, как достойных, как личностей. Эти люди - угроза для еврейской культуры в Германии", - заявила она.

Сопредседатель "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен быстро ответил, что это именно ХДС грозит еврейской общине в Германии, поскольку он дает возможность многим мусульманским мигрантам, некоторые из которых совершают антисемитские выпады.

Напомним, как сообщалось ранее, еще в 2016 году в Берлине во время массовых митингов в столкновениях с лево-радикалами были ранены 123 полицейские.