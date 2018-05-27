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У Берліні пройшли масові мітинги підтримки опозиції

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 18:56
Ілюстративне фото (twitter)
Ілюстративне фото (twitter)

Тисячі прихильників і противників ультраправих вийшли на марш в Берліні

У Берліні 27 травня пройшов марш, організований ультраправої опозиційною партією "Альтернатива для Німеччини" (AfD), на який зібралося кілька тисяч людей. Про це пише агентство DPA.

Зокрема, повідомляється, що учасники ходи під назвою "Майбутнє Німеччини" пройшли від центрального залізничного вокзалу в напрямку Бранденбурзьких воріт. Правопорядок під час акцій забезпечують близько двох тисяч поліцейських.

Одночасно в місті під гаслом "Стоп ненависті" проходять акції лівих організацій, ЛГБТ і супротивників расизму. Противники AfD не схвалювали дії опонентів.

Аннегрет Крамп-Карренбауер, генеральний секретар Християнсько-Демократичної партії (ХДС), очолювану канцлером Ангелою Меркель, розкритикувала AfD.

"AfD несе антисемітизм в парламент. Старі нацисти, неонацисти і праві популісти. Вони не сприймають людей, як гідних, як особистостей. Ці люди - загроза для єврейської культури в Німеччині", - заявила вона.

Співголова "Альтернатива для Німеччини" Йорг Мойтен швидко відповів, що це саме ХДС загрожує єврейській громаді в Німеччині, оскільки він дає можливість багатьом мусульманським мігрантам, деякі з яких роблять антисемітські випади.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ще в 2016 році в Берліні під час масових мітингів у зіткненнях з ліво-радикалами були поранені 123 поліцейські.

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Теги публікації: Берлин, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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