В Берлине полиция задержала более 100 протестующих против карантина

В столице Германии Берлине полиция задержала 105 человек, участвовавших в демонстрации против карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, около 1000 демонстрантов собрались в Берлине у театра Фольксбюне недалеко от центра города. Протестующие кричали "Я хочу вернуть свою жизнь" и держали в руках плакаты с лозунгами "защита конституционных прав".

"Демонстранты раздавали газеты, ставящие под сомнение необходимость мер по локализации, и утверждали, что коронавирус является попыткой захвата власти путем распространения страха. Было разрешено распространять газету, но органы здравоохранения не одобрили сам сбор", - говорится в сообщении.

Впоследствии полиция оцепила площадь прямо перед зданием, чтобы предотвратить скученность, использовала мегафоны, чтобы призвать участников разойтись. В итоге были арестованы более 105 человек.

Также отмечается, что это была четвертая суббота подряд протестов в Берлине. Полиция сообщила, что направила 180 силовиков, чтобы ответить на последнюю акцию протеста. Среди участников были известные крайне правые популисты и теоретики заговора.

Напомним, число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На данный момент от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове работало кафе, несмотря на карантин, из-за чего полиция открыла дело. Силовики нашли в интернете видео, на котором видно, что в заведении есть посетители.